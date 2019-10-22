Уставный капитал Бутурлиновского ЛВЗ могут увеличить на 152,7 млн рублей

Власти Воронежской области могут провести допэмиссию на АО «Бутурлиновский ликероводочный завод», увеличив уставный капитал до 436,5 млн руб. (на 152,7 млн руб.), сообщил DeFacto со ссылкой на проект постановления регионального правительства. Напомним, региональные власти консолидировали акции АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» в конце 2018 года, распределив их между департаментом имущественных и земельных отношений (ДИЗО — 40,22%) области, АО «Воронежоблтехинвентаризация» (38,64%) и ГУП «Облкомунсервис» (21,14%). Переход единственного в регионе ЛВЗ в собственность области анонсировался с весны 2018-го и предполагался после снятия ареста с имущества, наложенного следственными органами.

Подробнее о том, как власти решили выкупить Бутурлиновский ЛВЗ, в материале “Ъ-Черноземье” «Брокеры завязывают с алкоголем».

Ирина Лобанова