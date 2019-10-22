В Татарстане за квартал резко упала цена на загородную недвижимость

Средняя стоимость загородных домов в Татарстане упала до 2,5 млн руб. по итогам третьего квартала 2019 года, что на 700 тыс. руб. меньше,чем во втором квартале. Это следует из исследования компании «Авито Недвижимость». При этом за год цена выросла на 12%, утверждает ресурс.

Самые дорогие загородные дома продаются в Крыму и Московской области (в среднем по 4,1 млн руб.) Самые доступные цены домов зафиксированы в Алтайском крае (1 млн руб.), Ульяновской (1,1 млн руб.) и Омской областях (1,2 млн). Татарстан занял 18-е место среди регионов по уровню доступности загородных домов по итогам третьего квартала 2019 года.

Средняя стоимость дач за третий квартал 2019 года в Татарстане упала до 450 тыс.руб., что на 185 тыс. руб. меньше, чем во втором квартале. В рейтинге регионов РФ с самыми доступными ценами республика оказалась восьмой. Самые дорогие дачи продаются в Крыму (1,6 млн руб.), самые доступные – в Алтайском крае (250 тыс. руб.).

Цена коттеджей в Татарстане в среднем составила 5,2 млн руб., что 2,1 млн руб. дешевле, чем во втором квартале. По доступности цен республика заняла восьмое место в России. Наиболее дорогие коттеджи продаются в Московской области (12 млн руб.), наиболее доступные – в Ставропольском крае (2,2 млн руб.).

Кроме того, Татарстан занял четвертое место в стране с самыми доступными ценами на таунхаусы. Стоимость этого вида жилья в республике в среднем составила 3,4 млн руб., что на 1,6 млн руб. ниже сумм по итогам второго квартала. Самые дорогие таунхаусы выставлены на продажу Московской области (9,5 млн руб.), самые доступные – в Ставропольском крае (2,9 млн руб.).

"Ъ-Казань"