В Саратовской области осужденный получил 2,5 года колонии за оправдание терроризма

Гражданину одной из республик Средней Азии, который отбывает наказание за общеуголовные преступления в Саратовской области, Приволжский окружной военный суд присудил еще 2,5 года строгого режима за оправдание терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Установлено, что фигурант, придерживавшийся радикальных воззрений, при других осужденных заявлял о признании идеологии и практики международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Тахрир аш-Шам» (решением Верховного Суда России признаны террористическими, их деятельность запрещена) правильными и призывал других заключенных разделить его взгляды.

Марина Ковалева