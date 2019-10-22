С вокзала Адлера за девять месяцев 2019 года отправлено 2,7 млн пассажиров

В январе-сентябре 2019 года с крупнейших вокзалов СКЖД было отправлено более 19,4 млн пассажиров. Самым загруженным вокзалом стал вокзал Адлера – оттуда за девять месяцев совершили поездки 2,7 млн пассажиров. На втором месте вокзал Ростова-на-Дону (около 1,96 млн пассажиров).

По данным пресс-службы железных дорог, с вокзала Сочи отправилось 1,95 млн человек, а с вокзала Краснодара - 1,86 млн пассажиров. Среди лидеров по количеству пассажиров также вокзальные комплексы Анапа (более 1млн человек), Лазаревской (979 тыс. человек), Туапсе (823 тыс. человек) и Новороссийска (620 тыс. человек).

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что самый посещаемый пассажирами аэропорт находится в Адлере. За восемь месяцев этого года он обслужил 4,7 миллиона пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил 4,44 миллиона человек. На внутренних направлениях услугами авиакомпаний воспользовались около 4,5 миллиона путешественников (+7%), на международных – почти 234 тысячи (+16%). Количество самолетовылетов за отчетный период составило 17,8 тысячи операций, что на 7% больше уровня января-августа 2018 года.

Василий Хитрых