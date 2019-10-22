Сеть Prisma открыла еще один супремаркет в Петербурге

В Кировском районе Петербурга сеть Prisma на днях открыла 15 торговую точку в городе. Супермаркет занял площадь 1 тыс. кв. м на первом этаже одного из универмагов.

Как сообщает «Деловой Петербург», компания планирует открыть точки в на территории Московского и Петроградского районов.

По словам гендиректора компании Ярмо Паавилайнена, наиболее перспективными локациями он считает центр Петербурга, Петроградскую сторону, в Московский, Адмиралтейский и Василеостровский районы. Объем инвестиций в новую торговую точку он не назвал, заметив, что вложения в супермаркеты в новом формате увеличиваются из-за систем самообслуживания.

Напомним, что летом Prisma открыла супермаркет в здании универмага Au Pont Rouge в центре Петербурга. Его площадь составляет 800 кв. м.