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Фото: Андрей Абрамов

Эсеры снова хотят в президиум

У председателя Думы Нижнего Новгорода может появиться 4 заместитель.

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У спикера гордумы может появиться четвертый заместитель.


У спикера гордумы может появиться четвертый заместитель. Пока Дмитрию Барыкину хватает трех замов, в их числе Николай Сатаев от КПРФ, а также Ольга Балакина и Шамиль Аляутдинов из «Единой России». Однако, по мнению Евгения Сабашникова, депутата от «Справедливой России» в руководстве думы должны быть представлены все политические партии.

Политолог Александр Рожков считает, что партийное представительство в руководстве гордумы давно стало формальным и сравнивает очередную инициативу по этому поводу с телепередачей «Старые песни о главном». По мнению политолога, появление эсера за столом президиума гордумы не поправит авторитет регионального отделения «Справедливой России», пошатнувшийся после безвременной кончины харизматичного лидера нижегородских эсеров Александра Бочкарева.

Кандидатом в вице-спикеры эсеры называют старожил гордумы Игоря Богданова, который становился депутатом четырех созывов – первого и второго, затем пятого и шестого. Параллельно вот уже 33 года он является директором 91-й школы Ленинского района города. В думе он регулярно пытается продвигать интересы системы образования. Его давно называют чуть ли не символом нижегородского учительства.

Напомним, что ранее одним из замов председателя Думы был депутат от «Справедливой России» Александр Разумовский, который перешел на работу в Заксобрание, получив мандат, освободившийся после кончины Александра Бочкарева. Смогут ли эсеры вернуть себе потерянное место, станет понятно по итогам очередного заседания городской Думы Нижнего Новгорода, которое пройдет 23 октября. Вопрос по Богданову включен в повестку.

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