Ракетам указали путь из Верхней Салды

Как стало известно «Ъ-Урал», Верхнесалдинский райсуд Свердловской области удовлетворил требования прокурора к Минобороны РФ. Надзорный орган просил убрать военных с территории ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» боевые ракеты.

Верхнесалдинский райсуд Свердловской области потребовал убрать 48 зенитных управляемых ракет с территории ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей» (ФКП «ВГХЗХЕ»). Такое решение приняла судья Оксана Исаева, рассматривавшая иск городского прокурора к Минобороны РФ. «Иск удовлетворен. Решение может быть обжаловано сторонами»,— пояснили в райсуде, воздержавшись от более подробных комментариев.

Ранее в суде пояснили, что Верхнесалдинский прокурор подал иск в интересах неопределенного круга лиц. В ходе проверок надзорным ведомством было установлено, что на территории ФКП «ВГХЗХЕ» находится 48 штук «специальных изделий», принадлежащих Минобороны РФ. Так как это были зенитные управляемые ракеты, то прокурор пришел к выводу, что хранение их на заводе небезопасно для жителей Верхней Салды. Более того, было установлено, что хранились они на участке, который никаким образом Минобороны не принадлежал – эта земля завода и РФ. При этом, никаких договоров на использование данного участка военными заключено не было.

Как только иск прокурора поступил в Верхнесалдинский райсуд, военные потребовали передать это дело в облсуд. Юристы Минобороны пояснили, что райсуд не имеет права рассматривать вопросы о специальных изделиях, так как их характеристики и информация о необходимых ремонтах, является гостайной. Впрочем, апелляционная инстанция Свердловского облсуда посчитала, что для решения этого спора исследовать вопросы характеристики тайного вооружения не требуется, поэтому решить вопрос о вывозе с завода зенитных ракет могут решить и судьи Верхней Салды.

Игорь Лесовских