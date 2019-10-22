Промышленное производство в Челябинской области выросло на 1,8% за девять месяцев

В январе-сентябре 2019 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 101,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за девять месяцев.

Добыча полезных ископаемых выросла на 6,6%, объемы производства в обрабатывающих отраслях – на 2%. За девять месяцев года на 25,7% снизилось производство сельскохозяйственных машин и трамваев, на 28,6% мебели, на 7% компьютеров, электронных и оптических изделий, на 2% продуктов питания. Зафиксирован рост в металлургии – на 3,6%, увеличилось производство прицепов и полуприцепов – на 33%,центробежных насосов – на 96,5%, автобусов – на 12%.