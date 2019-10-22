Причины аварии на «Полиэфе» установят в рамках уголовного дела

Предполагаемых виновников аварии на заводе «Полиэф» группы «Сибур», произошедшей вечером 9 октября, установит следствие. Бирский межрайонный отдел башкирского управления Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды).

Авария произошла в результате разрушения бетонного резервуара, в котором находились неочищенные стоки предприятия. Большая их часть разлилась по территории завода, другая — на прилегающую территорию, в том числе на территорию лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничеств, в реку Казмышла. Ущерб природным объектам следствие предварительно оценивает в 44 млн руб.

По данным МЧС, из резервуара вылилось около 8 тонн отходов. Предварительная проверка СКР установила, что в ходе техосмотра резервуара ранее были найдены дефекты, но сотрудники завода не обеспечили ремонт и обслуживание объекта, а продолжили его эксплуатацию.

Следователи приступили к допросу работников и руководства «Полиэфа». На предприятии изымается техническая и разрешительная документация, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, отмечают в СКР.

Ирина Самойлова