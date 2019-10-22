В интересах детей

Депутат Пермской городской думы и директор лицея №9 Ирина Горбунова – о развитии школ Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

– Ирина Викторовна, в конце сентября этого года вы были назначены директором лицея №9. Как вы относитесь к этой кадровой перестановке?

– С 2015 года я возглавляла Школу бизнеса и предпринимательства. Тогда департамент образования Перми поставил передо мной ряд задач. На сегодняшний день все эти задачи успешно выполнены. Поэтому, когда мне предложили перейти на должность директора лицея №9, я приняла это как новый этап развития – как образовательной системы Перми, так и мой лично.

– Какие именно задачи были выполнены на вашем предыдущем месте работы?

– В рамках развития образования Перми виден отчетливый тренд: каждая школа должна иметь свое собственное, особое «лицо». Поэтому была разработана программа развития школы №105 как «Школы бизнеса и предпринимательства». Мне приятно, что нам удалось создать и развить этот бренд, сделать процесс обучения для детей более увлекательным и интересным. Это повлекло за собой и решение следующей задачи: повышение качества образования. Если говорить о рейтинге школ Перми, который ведет департамент образования, то на момент моего прихода в школу №105 она находилась на 103-м месте из 126. В течение трех-четырех лет она поднялась на 48-е место, то есть фактически более чем вдвое улучшила позицию по всем показателям рейтинга: качество образования, уровень кадров и финансово-экономическая деятельность.

Кроме того, в 2018 году Школа бизнеса и предпринимательства вошла в 100 лучших школ России. За год до этого я презентовала нашу стратегию развития школы на федеральном уровне. Было очень важно понять, в правильном ли направлении мы двигаемся. И очень приятно, хоть и несколько неожиданно, что я стала победителем в номинации «Директор-лидер» в конкурсе «Директор года РФ» в 2017 году.

– С какими организационными вопросами, помимо учебного процесса, приходится сегодня сталкиваться руководителю образовательного учреждения?

У директоров нынче очень много хлопот. Помимо учебного процесса, это и финансы, и отчетность, и меры безопасности, организация питания. С питанием, к слову, время от времени возникают скандалы: регулярно слышим о том, что где-то дети отравились, где-то их кормят просроченными продуктами. В вашей практике был случай, когда инцидент удалось предотвратить. Поделитесь опытом, как это было?

– Задач много. Это и финансы, и отчетность, и организация питания. Иногда приходится принимать жесткие решения, поскольку прежде всего нужно руководствоваться интересами детей и в последнюю очередь думать об интересах конкретного предпринимателя. Так произошло и в случае с нашей школой. Проверки организации питания выявили серьезные нарушения, допущенные подрядчиком – индивидуальным предпринимателем. Мне как директору было объявлено замечание и предписано принять меры. Меры в таком случае могут быть только одни – расторжение договора. Поэтому еще раз подчеркну: любые решения в сфере образования должны приниматься в интересах детей, даже если кому-то такие решения могут не понравиться.

– Какие задачи поставлены перед вами в лицее №9?

– Лицей №9 сегодня в подгруппе «гимназии и лицеи» находится на 18-м месте из 20, и понятно, что необходимо повышать этот показатель. Здесь нужно также разработать новую программу развития, потому что действующая программа заканчивается в 2020 году, и определить новые направления развития школы.

Кроме того, лицей №9 расположен на территории моего избирательного округа. Это, кстати, было еще одним дополнительным фактором того, что я согласилась именно на это место новой работы. Потому что все сложилось очень гармонично. Со многими моими сегодняшними коллегами я хорошо знакома, мы реализовывали целый ряд совместных проектов на территории округа. Родители детей, посещающих школу, – это мои избиратели, и они тоже дают много информации к размышлению.

Сегодня я уже вижу целый ряд задач, которые, может быть, просто директору школы решить было бы сложно, но с помощью депутатских программ и возможностей решение можно ускорить. Как пример – дорога, которая ведет к школе. Она не выдерживает никакой критики, и это предмет для внесения коррективов в мою программу. Или провал прямо на пути к школе, который образовался из-за грунтовых вод. С помощью администрации района будем устранять эту проблему.

Очень хочется реализовать проект крытого стадиона. Погодные условия на Урале таковы, что открытые плоскостные сооружения не могут использоваться в полной мере. А детей в школах становится все больше, и школьные спортзалы уже не справляются с такой нагрузкой. Реализация этого проекта имеет значение не только для лицея, но и для жителей моего избирательного округа – микрорайона Садовый. Если получится – можно все хорошо посчитать и масштабировать такой проект уже на весь город.