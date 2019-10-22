Сергей Акульчев откроет в Чистополе кондитерскую фабрику

«Дочка» компании Сергея Акульчева ООО «Союз» планирует открыть кондитерскую фабрику по производству пирожных в Чистополе. Предприятие получило одобрение Инвестиционного совета Татарстана и комиссии ТОСЭР «Чистополь» на реализацию проекта на территории ТОСЭР, передает пресс-служба президента республики.

На фабрике планируется занять 125 работников. Объемы ее производства, сроки открытия и сумма планируемых инвестиций не называются.

По словам куратора проекта по производству пирожных Сергея Чернухи, на сегодняшний день отечественный рынок кондитерских изделий является одним из самых больших в мире. За последние пять лет производство кондитерских изделий в России увеличилось более чем на 11%. Компания «Союз» поставляет продукцию и на территории РФ, и за рубеж.

Также одобрение на открытие в ТОСЭР "Чистополь" получил проект по созданию производства электротехнических изделий иузловзавод компании «Элтех». На заводе будут изготавливать электронные блоки и струйные генераторы. Главными заказчиками продукции станут компании в области электроники из Татарстана, Ростовской и Московской областей, а поставщиками компонентов выступят производители надежной элементной базы или их официальные дистрибьюторы на территории страны. На заводе предполагается создать 44 рабочих места.

"Ъ-Казань"