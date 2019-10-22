Приговор вынесли укусившему полицейского ВИЧ-инфицированному жителю Удмуртии

Житель Воткинска признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и заведомом поставлении другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, 20 января 2019 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил мелкое хулиганство в общественном месте. Когда полицейский потребовал прекратить противоправные действия, мужчина, зная о своем заболевании ВИЧ-инфекцией, укусил сотрудника полиции в кисть правой руки, причинив ему телесные повреждения и поставив тем самым в опасность заражения данной инфекцией.

В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-медицинская, психиатрическая судебная экспертиза, допрошены свидетели.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.