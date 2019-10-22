В микрорайоне Славянка построят спортивный комплекс с ледовой ареной

На территории микрорайона Славянка в Пушкинском районе Петербурга будет построен спортивный комплекс. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, площадь объекта превысит 9 тыс. кв. м.

Комплекс будет включать в себя ледовую арену, тренажерные залы и два бассейна. Часть помещений комплекса выделят для сдачи нормативов ГТО. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 500 млн. рублей.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на базе комплекса можно будет проводить соревнования не только регионального, но и федерального уровня.