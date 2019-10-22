Принято решение обанкротить Завод по изоляции труб в Краснодаре

Кредиторы ООО «Торговый дом “Завод по изоляции труб”», зарегистрированный в Краснодаре по улице Бабушкина, приняли решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о признании общества банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства. Также, по информации, опубликованной в Едином государственном реестре сведений о банкротстве, конкурсным управляющим предприятия решено назначить Игоря Добрыдина и отказаться от привлечения аудитора для проведения анализа финансового состояния должника.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Торговый дом “Завод по изоляции труб”» была введена краевым арбитражем 4 марта 2019 года по заявлению конкурсного кредитора ООО «Гелос». Решением суда было включено требование ООО «Гелос» в размере 180,1 млн руб. основного долга, 8,5 млн руб. финансовых санкций, также 200 тыс. руб. судебных расходов в третью очередь реестра требований кредиторов завода.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Завод по изоляции труб”» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году как предприятие по неспециализированной оптовой торговле. По итогам 2018 года общество показало выручку 349,4 млн руб. и убыток 29.3 млн руб.

Дмитрий Михеенко