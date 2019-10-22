Из-за аварии 20 тыс. жителей Челябинска лишились отопления

В Ленинском районе Челябинска из-за аварии на сетях более 300 домов остались без горячей воды и отопления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм произошло повышение давления в системе теплоснабжения Ленинского района. В результате от системы отключили 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома, в которых живут 20 тыс. человек. Также без тепла и горячей воды остались 17 социальных объектов – больницы, детские сады и школы. Несмотря на отключение, они продолжают работать, пока температура в зданиях соответствует СанПиН.

В администрации Ленинского района создан оперативный штаб по ликвидации аварии под руководством и.о. главы города Натальи Котовой. С 9 часов производятся пробные запуски системы теплоснабжения.

В мэрии отмечают, что все объекты компании АО «УСТЭК-Челябинск» застрахованы, поэтому, если из-за аварии квартирам или общедомовому имуществу нанесен ущерб, он будет возмещен страховой компанией.