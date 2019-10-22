Оборот розницы в Башкирии за год вырос на 6%, общепита — на 2,6%

Оборот розничной торговли в Башкирии в январе-сентябре 2019 года составил 535,25 млрд руб., что почти на 6% выше показателя девяти месяцев 2018 года в фактических ценах, следует из данных Башстата.

Оборот продуктовой розницы, включая напитки и табачные изделия, составил 314,67 млрд руб., что на 6,4% выше аналогичного периода 2018 года, оборот непродовольственных товаров — 320,57 млрд руб. (рост на 5,5%).

Предприятия общепита увеличили доходы на 2,6% в фактических ценах, до 20,34 млрд руб.

В сентябре по сравнению с августом оборот розницы вырос на 1,5%, оборот общепита снизился на 2,2%.

Ирина Самойлова