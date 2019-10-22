«С экономикой все в порядке, но с большой оговоркой» Дмитрий Дризе — о заявлении Дмитрия Медведева об инвестиционном климате России

В экономике России все в порядке — об этом заявил Дмитрий Медведев, обращаясь к иностранным инвесторам. По словам премьера, в стране растет промышленное производство и товарооборот. А интерес к отечественным активам не падает, несмотря на санкции и международное давление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с главой правительства лишь отчасти.

Дмитрий Медведев выступал на заседании консультационного совета по иностранным инвестициям. Это один из старейших форматов в российской вертикали. Он создан для того, чтобы иностранцам было проще вкладывать в отечественную экономику. Премьер начал свое выступление на позитивной ноте: все у нас нормально, власть добилась немалых успехов в совершенствовании инвестиционного климата, инфляция низкая, внедрены международные стандарты финансовой отчетности, совершенствуется миграционное законодательство.

Подводя итог сказанному, Дмитрий Анатольевич резюмировал: интерес к России у иностранцев не ослаб, несмотря ни на какие санкции.

Вспомните с чего начинали: в 1994 году, когда создавался совет, всего $700 млн привлекли — теперь суммы миллиардами исчисляются. Можно еще добавить, что число долларовых миллиардеров в России, по данным банка Credit Suisse, за первую половину 2019 года увеличилось с 74 до 110 человек.

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Еще больший рост зафиксирован в категории «долларовый миллионер». В прошлом году их было 170 тыс. — сейчас 250 тыс. В последнюю неделю наблюдается вспышка активности западных инвесторов на российском фондовом рынке: наши активы оказались популярнее азиатских, в том числе китайских. И даже американцы активно вкладываются. Действительно, так послушать — все вроде бы хорошо.

Взглянешь в окно — там залитая огнями, похорошевшая Москва, по крайней мере, люди от голода не падают.





И тем не менее пусть даже на уровне восприятия, так и тянет усомниться в словах главы правительства. Новость о том, что у нас все хорошо, входит в топ главных за день, однако, с каким-то негативным подтекстом.

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Порой может возникнуть соблазн задаться вопросом: они издеваются? Почему так происходит? Не иначе кто-то раздувает проблему, умышленно сгущает краски. Да нет, не сгущает. Достаточно вернуться всего лишь на неделю в прошлое. Тот же Дмитрий Медведев проводил большое совещание с регионами, где, так сказать, устроил очередную «порку» местным руководителям: указы и поручения президента не выполняются, нацпроекты не работают, а уровень бедности растет. Или Владимир Путин дает кабинету министров указание за указанием — ликвидировать проблемы в медицине, но почему врачи увольняются? Почему зарплата у них отказывается расти, несмотря на указания сверху. Да еще и территории рисуют показатели — занижают смертность. И с миллионерами есть ли повод для радости? В США их, например, почти 12 млн человек, а миллиардеров — 609.

В понимании российской власти, если есть экономический интерес, то неважно, что происходит в стране. Неважно, что уважаемого иностранного инвестора Майкла Калви могут посадить в российскую тюрьму — он же при этом заработал. И другие заработают, мы не против. И деньги в стране есть — только туда ли они идут? И как распределяются? Почему не доходят до бедных? Может быть, менеджмент плохой, чиновник некомпетентный. Видимо, система «недонастроена».

Медведев прав, с экономикой все в порядке, но с большой оговоркой.

Есть темная половина. Называется она «неэффективность государства». Если на нее не обращать внимания, тогда, конечно, все хорошо. Можно и дальше продолжать видеть только светлую сторону, пока темная все собой не затмила. А инвестор, ему что, поиграл — да и вывел деньги.