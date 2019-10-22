«С экономикой все в порядке, но с большой оговоркой»

В экономике России все в порядке — об этом заявил Дмитрий Медведев, обращаясь к иностранным инвесторам. По словам премьера, в стране растет промышленное производство и товарооборот. А интерес к отечественным активам не падает, несмотря на санкции и международное давление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с главой правительства лишь отчасти.
Дмитрий Медведев выступал на заседании консультационного совета по иностранным инвестициям. Это один из старейших форматов в российской вертикали. Он создан для того, чтобы иностранцам было проще вкладывать в отечественную экономику. Премьер начал свое выступление на позитивной ноте: все у нас нормально, власть добилась немалых успехов в совершенствовании инвестиционного климата, инфляция низкая, внедрены международные стандарты финансовой отчетности, совершенствуется миграционное законодательство.
Вспомните с чего начинали: в 1994 году, когда создавался совет, всего $700 млн привлекли — теперь суммы миллиардами исчисляются. Можно еще добавить, что число долларовых миллиардеров в России, по данным банка Credit Suisse, за первую половину 2019 года увеличилось с 74 до 110 человек.
Еще больший рост зафиксирован в категории «долларовый миллионер». В прошлом году их было 170 тыс. — сейчас 250 тыс. В последнюю неделю наблюдается вспышка активности западных инвесторов на российском фондовом рынке: наши активы оказались популярнее азиатских, в том числе китайских. И даже американцы активно вкладываются. Действительно, так послушать — все вроде бы хорошо.
Взглянешь в окно — там залитая огнями, похорошевшая Москва, по крайней мере, люди от голода не падают.
И тем не менее пусть даже на уровне восприятия, так и тянет усомниться в словах главы правительства. Новость о том, что у нас все хорошо, входит в топ главных за день, однако, с каким-то негативным подтекстом.
Порой может возникнуть соблазн задаться вопросом: они издеваются? Почему так происходит? Не иначе кто-то раздувает проблему, умышленно сгущает краски. Да нет, не сгущает. Достаточно вернуться всего лишь на неделю в прошлое. Тот же Дмитрий Медведев проводил большое совещание с регионами, где, так сказать, устроил очередную «порку» местным руководителям: указы и поручения президента не выполняются, нацпроекты не работают, а уровень бедности растет. Или Владимир Путин дает кабинету министров указание за указанием — ликвидировать проблемы в медицине, но почему врачи увольняются? Почему зарплата у них отказывается расти, несмотря на указания сверху. Да еще и территории рисуют показатели — занижают смертность. И с миллионерами есть ли повод для радости? В США их, например, почти 12 млн человек, а миллиардеров — 609.
В понимании российской власти, если есть экономический интерес, то неважно, что происходит в стране. Неважно, что уважаемого иностранного инвестора Майкла Калви могут посадить в российскую тюрьму — он же при этом заработал. И другие заработают, мы не против. И деньги в стране есть — только туда ли они идут? И как распределяются? Почему не доходят до бедных? Может быть, менеджмент плохой, чиновник некомпетентный. Видимо, система «недонастроена».
Есть темная половина. Называется она «неэффективность государства». Если на нее не обращать внимания, тогда, конечно, все хорошо. Можно и дальше продолжать видеть только светлую сторону, пока темная все собой не затмила. А инвестор, ему что, поиграл — да и вывел деньги.
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