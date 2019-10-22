Rolls-Royce инкрустировали метеоритом

60 млн руб. за фрагмент метеорита — в России выставлен на продажу новый Rolls-Royce Phantom из лимитированной серии Tranquillity. Помимо инкрустации золотом и алюминием для космических кораблей, в интерьере присутствует обломок метеорита, найденного более ста лет назад в Швеции. Всего выпущено 25 таких автомобилей. В России будет продан только один. Дилер марки говорит, что на новинку уже есть очередь из покупателей. Кто приобретает подобные модели и с какой целью? Об этом Григорий Колганов.

Технически это хорошо знакомый Rolls-Royce Phantom с турбированным V-12 на 570 лошадей. Но стоит новинка примерно на 10 млн руб. дороже. В регулятор громкости аудиосистемы вмонтирован фрагмент метеорита со столетней историей, хотя такой же космический камень в интернете можно купить за 300 тыс. руб. Дело, видимо, еще и в ограниченности самой серии: выпущено всего 25 машин, а черного цвета — и вовсе две, одна из них выставлена на продажу в России. Так или иначе, покупатели уже нашлись, рассказал директор филиала «АВИЛОН. Rolls-Royce» Александр Залогин: «Ситуация неординарная. Как правило, мы, наоборот, предлагаем специальные условия, соответственно, окончательная цена на автомобиль, обычно ниже. Но здесь мы смотрим лишь на условия приобретения. Кто-то приобретает за наличные средства, кто-то рассматривает историю лизинга, мы выбираем, что для нас будет выгоднее».

У обеспеченных россиян в последнее время неуклонно растет интерес к автомобилям премиум-класса: только за первый квартал этого года наши соотечественники потратили на них 148 млрд руб. Кто же приобретает эксклюзивные модели, и служит ли такая роскошь еще и средством передвижения? Эксперт в люксе Юлия Бевзенко говорит, что сейчас довольно много россиян могут позволить себе подобные приобретения, чтобы побаловать себя: «Это может быть топ-менеджер, вице-президент, президент компании металлургической, условно — скрытый миллиардер. Мы абсолютно не знаем, чем он занимается, как зарабатывает деньги. Обычно все-таки это человек, который уже всем все доказал, и у него есть достаточный капитал, чтобы порадовать себя».

Но у продавца несколько иное видение потенциального покупателя. Александр Залогин из «АВИЛОН. Rolls-Royce» намекает, что новый Фантом лимитированной серии может стать удачной инвестицией: «Это не только любители автомобилей, это люди, которые хорошо разбираются в роскоши, искусстве. Такие автомобили начинают дорожать достаточно быстро.

Если автомобиль не перемещается, цена его выше.





Но обычно покупатель себе не отказывает в возможности несколько раз выехать на нем».

Люксовый транспорт действительно признан одним из самых эффективных инвест-инструментов. Согласно индексу Knight Frank, доходность вложений в эксклюзивные авто за десять лет может достичь 467%. Но это касается настоящих раритетов и, как правило, с историей, парирует коллекционер старинных машин Дмитрий Ломаков. Он неуверен, что лимитированный Rolls-Royce Phantom когда-либо существенно вырастет в цене: «Таких лимитированных серий может быть несколько.

Это политика компании Rolls-Royce. Компания периодически делает лимитированные серии.

В следующей серии будут ручки с комариками в янтаре, а потом, например, салон только из кожи степных гадюк. И это тоже будет лимитированная серия».

Как российские автомобили выходят за рамки роскоши Читать далее

По оценкам игроков рынка, одна только страховка на уникальную модель обойдется в 2 млн руб. Но щедрость владельцев Rolls-Royce в России иногда будто бы улетучивается: этим летом один немецкий журналист опубликовал фотографию роскошного автомобиля со стыдливо прикрытым государственным номером — чтобы не платить за парковку. По данным агентства «Автостат», продажи автомобилей Rolls-Royce в России с января 2019 года выросли в два раза. Всего было реализовано 115 люксовых машин.