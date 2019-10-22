Профильный комитет заксобрания поддержал создание двух муниципальных округов

Комитет Законодательного собрания Пермского края по госполитике и местному самоуправлению поддержал инициативы о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов. Эти проекты были одобрены большинством голосов членов комитета. Воздержался от голосования только руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун. Теперь эти инициативы будут рассмотрены в двух чтениях на пленарном заседании 24 октября. В случае одобрения краевым парламентом поселения Бардымского и Еловского муниципальных округов будут объединены в муниципальные округа с едиными администрациями и представительными органами.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что против объединения в муниципальный округ на публичных слушаниях также высказывались жители Бардымского сельского поселения. Однако совет депутатов поселения создание округа поддержал. В Еловском муниципальном районе объединение не поддержал совет депутатов Дубровского сельского поселения. Депутаты ссылались не мнение жителей, не поддержавших объединение на публичных слушаниях. Как отмечается в протоколе заседания, некоторые депутаты рассказали также, что часть жителей сельского поселения пожелала войти в состав Чайковского городского округа.

Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений муниципального района невозможно, если «население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия».