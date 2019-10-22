Сотрудница «Почты России» на Кубани осуждена за присваивание пенсий

К одному году лишения свободы условно осуждена бывший оператор филиала ФГПУ «Почта России» в станице Ленинградской. Она признана виновной в присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, в мае 2019 года женщина умышленно проставляла в поручениях подписи от имени получателей. Тем самым она незаконно присваивала себе деньги, поступившие на выдачу страховых пенсий. В общей сложности по семи поручениям сотрудница «Почты России» присвоила себе более 85 тыс. руб.

Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимая полностью признала свою вину. Кроме того, у нее на иждивении находятся четверо малолетних детей.

Василий Хитрых