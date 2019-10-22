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Объем ввода жилья в Удмуртии по итогам девяти месяцев увеличился на 7%

В Удмуртии за девять месяцев 2019 года построено 8 852 квартиры общей площадью 604 тыс. кв. м, что на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Из них жилые дома общей площадью 321,6 тыс. кв. м построены населением.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия заняла четвертое место по вводу жилья на 1000 жителей (400 кв. м). Лидер по этому показателю – Ульяновская область, где на каждую тысячу проживающих введено 500,4 кв. м жилья. Наименьший показатель в Пермском крае – 241,5 кв. м жилья.

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