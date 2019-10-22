Пермская гордума рассмотрит повышение транспортного тарифа в первом чтении

После совместного заседания комитетов Пермской городской думы вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте с 1 февраля будет рассмотрен на пленарном заседании в первом чтении. С этим предложением выступил Арсен Болквадзе.

На совместном заседании комитетов Пермской городской думы по социальной политике и экономическому развитию замглавы администрации Людмила Гаджиева сообщила о том, что основные вопросы по внедрению новой транспортной модели касаются гарантий того, что перевозчики будут принимать оплату за проезд посредством банковских и маршрутных карт. «Глава Перми озвучил предложение о повышении тарифов с 1 февраля, а не с 1 декабря, чтобы показать, что система функционирует», - пояснила Людмила Гаджиева. Председатели комитетов Арсен Болквадзе и Василий Кузнецов поддержали это предложение.

Напомним, поправка предполагает повышение тарифа с 20 руб до 26 руб с 1 февраля. Ранее повышение планировали назначить на 1 декабря.