22 октября, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербуржец проиграл иск к Смольному из-за парковки «елочкой»

Куйбышевский районный суд вынес решение по исковому административному заявлению петербуржца Константина Авдиенко к комитету по развитию транспортной инфраструктуры города, Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинобласти по делу о парковке «елочкой».

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, истец требовал признать незаконными действия или бездействия по организации парковки «елочкой» в местах уширений дорог. Однако суд иск не удовлетворил.

Поясним, что с 2015 года в Петербурге в «карманах» дорог запрещено ставить машины «елочкой» при отсутствии специального знака. Даже если такие уширения дорог были изначально спроектированы под такой вариант парковки. Знаки, разрешающие парковку «елочкой», в таких местах не появились. Машины нарушителей в таких местах эвакуируют на штрафстоянки.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя