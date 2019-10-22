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В план приватизации Перми вошел больничный комплекс и детский лагерь

Администрация Перми внесла в думу проект плана приватизации на 2020–2022 годы. В него вошли 13 отдельно стоящих объектов недвижимости, 31 встроенное помещение, детский лагерь «Дружба» в Кукуштане, пять земельных участков (на ул. Борчанинова и Кировоградской), а также доля в 21% в ООО «Олимпия-Пермь».

Крупнейшим объектом недвижимости является имущественный комплекс на ул. Капитана Пирожкова, 37. Согласно данным системы 2GIS, там расположены корпуса краевого клинического фтизиопульмонологического медицинского центра.

В план приватизации включено также сгоревшее здание в центре Перми — по ул. Пермской, 66, постройки до 1917 года. Здание является объектом культурного наследия регионального значения — памятником «Дом уездного земства».

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