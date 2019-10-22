Бывшему судебному приставу дали срок за получение взяток

В Миассе осужден бывший судебный пристав-исполнитель, его признали виновным в получении взятки должностным лицом за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), получении взятки в сумме не более 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что обвиняемый в 2016-2018 годах, будучи приставом-исполнителем, получил от граждан взятки на сумму 92 тыс. руб. за незаконные действия в их интересах, в частности, прекращение исполнительных производств и снятие запрета на регистрационные действия в отношении имущества.

Миасский городской суд приговорил экс-пристава к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.