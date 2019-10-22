Прокуратура потребовала усилить систему безопасности челябинской психбольницы после побега преступников

Прокуратура Центрального района провела проверку по факту самовольного ухода из Областной клинической специализированной психоневрологической больницы №1 двоих пациентов, совершивших преступления и находившихся на принудительном лечении. Как сообщают в областном надзорном ведомстве, пациенты покинули учреждение в сентябре.

В ходе проверки прокуратура установила, что по приказу главного врача проведено служебное расследование инцидента, сотрудники, которые не исполняли должным образом свои должностные обязанности, привлечены к дисциплинарной ответственности. Между тем оказалось, что система видеонаблюдения не дает возможности фиксировать потенциально опасные участки больницы. Главному врачу внесено представление об устранении нарушений.