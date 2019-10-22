Выкупать участок путей у РЖД в Перми будет муниципалитет

В расходную часть бюджета Перми на трехлетний период внесены расходы на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I, в том числе изъятие земельных участков и объектов недвижимости ОАО «РЖД». В 2020 году на эти цели планируется потратить 2,25 млрд руб., в 2021-м — 936 млн руб., говорится в материалах бюджета. Напомним, указанную сумму выделил бюджет края. Предполагается, что эти деньги получит муниципалитет, который и приобретет объекты РЖД.

Предстоит выкупить 8 км железнодорожных путей, столько же — подземной высоковольтной линии, линии связи, опоры, остановочные платформы. И наконец, самое ценное — железнодорожную насыпь, инженерное сооружение, дающее право на получение права на покупку отводов-участков вдоль ветки.

Завершить сделку по покупке дороги власти собираются к декабрю 2020 года. На закрываемом участке железной дороги планируется построить 4,5 км трамвайных путей.