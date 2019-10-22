Заболеваемость СПИДом в Пермском крае снизилась на 10%

За девять месяцев 2019 года показатель заболеваемости населения Пермского края ВИЧ-инфекцией составил 88,7 случая на 100 тыс. человек, что на 10% ниже аналогичного показателя прошлого года (98,6 на 100 тыс.). Об этом сообщает краевой минздрав. Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией зафиксировано в 20 муниципалитетах.

В настоящее время в Прикамье проходят лечение 14 058 ВИЧ-инфицированных, что, по данным минздрава, составляет 65,6% при плановой норме на 2019 год не ниже 65%. В следующем году медицинскую помощь получат 90% больных.