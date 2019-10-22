Повышение тарифа в общественном транспорте Перми отложили на 1 февраля

На совместном заседании комитетов Пермской городской думы по социальной политике и экономическому развитию замглавы администрации Людмила Гаджиева сообщила о том, что основные вопросы по внедрению новой транспортной модели касаются гарантий того, что перевозчики будут принимать оплату за проезд посредством банковских и маршрутных карт. «Глава Перми озвучил предложение о повышении тарифов с 1 февраля, а не с 1 декабря, чтобы показать, что система функционирует», - пояснила Людмила Гаджиева. Председатели комитетов Арсен Болквадзе и Василий Кузнецов поддержали это предложение.

Напомним, тариф в общественном транспорте Перми предлагается повысить с 20 руб до 26 руб. При безналичной оплате тариф будет составлять 24 руб.