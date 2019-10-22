ММК представит свою продукцию в Баку

Сегодня в столице Азербайджана открывается 25-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Строительство» (Baku Build 2019), участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



ММК является постоянным участником этого крупного выставочного мероприятия, поскольку рынок Азербайджана традиционно представляет большой интерес для Магнитки. Азербайджан - один из крупнейших потребителей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой страны превысили 130 тысяч тонн. На стенде ММК будут представлен широкий спектр металлопродукции, в первую очередь, строительного значения – сортовой прокат, рулонный и листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат, оцинкованная металлопродукция и прокат с полимерным покрытием, метизная продукция.

25-я Азербайджанская Международная Выставка «Строительство» (BakuBuild 2019) проходит с 22 по 25 октября в Баку Экспо Центре. Мероприятие собрало свыше 200 компаний из Европы, Азии и СНГ. В выставке принимают участие национальные группы Германии, Ирана, Италии, ОАЭ, Турции и других стран. На выставке BakuBuild 2019 можно ознакомиться с такими секторами, как строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето - и электротехническая продукция.