Многочасовая задержка рейса обошлась авиакомпании «Глобус» в 50 тысяч рублей

Авиакомпанию «Глобус» (входит в группу S7) оштрафовали за многочасовую задержку рейса из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуре Оксана Горбунова.

В надзорном ведомстве отметили, что в августе 2019 года пассажиры рейса Тиват (Черногория) – Москва ожидали вылета 44 часа 15 минут в связи с несвоевременным предоставлением авиаперевозчиком резервного борта. Отметим, что причиной задержки стало повреждения самолета Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват во время погрузки багажа.

Городской суд Оби (Новосибирская область) выписал авиакомпании «Глобус» штраф в размере 50 тыс. руб. по результатам рассмотрения административного дела, возбужденного по ст. 14.1.2 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований).

Константин Воронов