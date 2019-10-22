Семерых туристов спасли с остановившейся канатной дороги на Алтае

Сотрудники МЧС эвакуировали туристов, которые застряли на канатно-кресельной дороге в городе-курорте Белокуриха в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за падения ветхого дерева на движущийся трос дороги произошла ее остановка. «На ней находились семь человек, в том числе десятилетний ребенок»,— говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехали 13 работников спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать» и пять человек из отряда федеральной противопожарной службы по региону. В пресс-службе МЧС уточнили, что никто из спасенных не обращался за медицинской помощью после эвакуации.

Юлия Сасевич