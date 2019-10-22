На заводе УГМК из-за сбоя оборудования произошел разлив меди

Вечером 21 октября в цехе АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма, входит в УГМК) произошел розлив жидкой меди из медеплавильной печи. Сообщение об этом поступило в МЧС по Свердловской области 23.30 местного времени.

Площадь розлива составила 10 кв. м. Из цеха были эвакуированы 50 человек, никто не пострадал.

«Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди. К месту происшествия выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека, задействовать силы МЧС в ликвидации розлива сплава не потребовалось. В 00.25 с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме», — говорится в сообщении МЧС.

В «Уралэлектромеди» пояснили, что в медеплавильном цехе произошел технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей цеха. Она была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок. Других технологических нарушений в работе оборудования не было.