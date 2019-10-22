Вторая партия подержанных московских трамваев доставлена в Кемерово

Оставшаяся часть подаренных Москвой трамваев, отработавших в столице десять лет, прибыла в Кемерово. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании, пять трамваев доставлены в город, сейчас они проходят техническое обслуживание.

Подержанные трамваи переданы Кемерово в рамках соглашения между мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Кузбасса Сергея Цивилева. Первая партия из пяти трамваев прибыла в Кемерово в начале октября на тралах, их уже разгрузили. Это модели КТ 619 А Усть-Катавского завода 2008 и 2009 годов изготовления. Они сходны с теми, что курсируют в городе. Предполагалось, что партия из десяти вагонов поможет уменьшить темпы выбывания из строя полностью изношенных трамваев и будет поддерживать выпуск на линию подвижного состава в сложных зимних условиях.

Трамвайный парк Кемерово состоит из 86 вагонов, включая спецтехнику. Трамвайная сеть города включает в себя пять маршрутов.

Юрий Зуев