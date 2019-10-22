Дубль Дмитрия Калинина принес «Трактору» победу над «Локомотивом»

Челябинский «Трактор» в гостевом матче обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1. Все шайбы в игре были заброшены во второй двадцатиминутке. В составе «черно-белых» дважды отличился Дмитрий Калинин, оба раза реализовавший большинство. Единственный ответный гол на счету Григория Денисенко.

Сейчас «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 20 очками, при этом у команды 23 сыгранных матча, в то время как у других клубов Востока — от 18 до 21.

Следующую встречу челябинская команда проведет 23 октября, соперником «Трактора» станет рижское «Динамо».