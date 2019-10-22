Свердловскстат: средняя зарплата в регионе выросла на 6,5%

Свердловскстат опубликовал последние данные о средней зарплате в области. В январе-августе она составила 39,7 тыс. руб., что на 6,5% выше показателя аналогичного периода 2018 года. В августе средняя зарплата была на уровне 38,6 тыс. руб. (на 5,5% выше августа прошлого года).

Больше всех получают работники финансовой и страховой отраслей — в среднем 65,5 тыс. руб. (на 6,4% выше, чем в августе-январе 2018 года), специалисты, занимающиеся научными исследованиями и разработками, в среднем в этом году зарабатывали 60,6 тыс. руб., у специалистов в области информации и связи средняя зарплата с начала года выросла на 6,9% и составила 55,3 тыс. руб.

Самая низкая зарплата у работников гостиничного бизнеса и предприятий общепита — 23,3 тыс. руб. У учителей зарплата также не дотягивает до средней — 32,8 тыс. руб. с начала года, а в августе средний доход в сфере образования составил 20,7 тыс. руб.