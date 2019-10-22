В Омске введена в эксплуатацию солнечная электростанция

В Омске введена в эксплуатацию первая в регионе солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Объект генерации состоит из 2,5 тысяч солнечных модулей, установленных производственных процессах площадях, а также на кровле и фасадах зданий, сообщает пресс-служба группы «Хевел». Электростанция размещена на территории омского НПЗ «Газпром нефть» на площади 2,5 га.

По данным правительства Омской области, станция полностью обеспечивает электроэнергией комплекс административных зданий НПЗ. «Расчетная годовая выработка станции составит 1,2 млн кВт ч, что позволит избежать более 5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ», – сказал заместитель генерального директора – директор бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» группы компаний «Хевел» Олег Шуткин.

Оксана Павлова