Проект соглашения о строительстве социальной инфраструктуры внесен в Пермскую думу

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в городскую думу проект решения «Об утверждении порядка заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми». Документ опубликован на сайте думы.

Согласно предлагаемому порядку заключения соглашений, застройщик может обойти ограничения по плотности и высотности, построив объект социальной инфраструктуры либо профинансировав его строительство за счет собственных средств.

В первом случае, застройщик должен построить по типовому проекту и передать в муниципальную собственность дошкольное образовательное учреждение (не менее чем на 280 мест) либо общеобразовательное учреждение (не менее чем на 800 мест). Согласно второму варианту, девелоперу предлагается перечислить в городской бюджет 3951 руб. с 1 квадратного метра общей площади квартир строящегося объекта без учета балконов, лоджий, веранд и террас.

Заявления будут последовательно рассматриваться комиссией по землепользованию и застройке, градостроительным советом при главе города, самим руководителем Перми и Пермской думой. Застройщик должен перечислить 20% средств не позднее трех месяцев после вступления в силу решения городской думы. Еще 80% предлагается перечислить не позднее трех месяцев с выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства жилого назначения в эксплуатацию. Если застройщик строит социальный объект за свой счет, он обязан передать объект в собственность города не позднее дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.