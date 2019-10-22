Минфин США продлил лицензию Chevron на работу в Венесуэле

Министерство финансов США продлило лицензию пяти американским нефтяным компаниям на ведение деятельности на территории Венесуэлы. Она дает разрешение на работу с государственной нефтяной компанией PDVSA без ограничений. Речь идет о компаниях Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford. Срок действия лицензии — на очередные 90 дней, до 22 января 2020 года, говорится на сайте Минфина.

28 января Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд, а также запретил сделки с ними.

Подробности — в публикации “Ъ” «PDVSA попала под санкции США».