Генпрокуратура Украины создала спецдепартамент по делам Евромайдана

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о создании департамента, который будет заниматься надзором за расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах (Евромайдан). Как сообщает пресс-служба ведомства, одновременно прекратит работу управление по уголовным производствам по преступлениям специальной категории.

Ранее руководство генпрокуратуры настаивало, что у надзорного ведомства не должно оставаться функций следствия. Все уголовные дела, которые расследовались в прокуратуре, до 20 ноября должны передать по подследственности в Нацполицию, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Службу безопасности Украины.

Напомним, акции протеста в Киеве начались в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года в результате столкновений в центре украинской столицы погибли около 80 человек, впоследствии названных «Небесной сотней». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время акций протеста в феврале 2014 года покинул страну. В июне того же года президентом Украины был избран бывший министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.