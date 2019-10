Картинки с выселка

Казанский застройщик загородной недвижимости «Корнер» (My Corner by Unistroy) взыскивает 100 тыс. руб. компенсации со своего конкурента — компании «Новадом» из Набережных Челнов. В суде истец доказал, что ответчик опубликовал в своем Инстаграме три изображения проекта дома, авторские права на которые принадлежат «Корнеру». «Новадом» использовал их для поиска заказов на строительство.



Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Лайк» (юрлицо застройщика «Новадом») нарушившим исключительные авторские права ООО «Корнер» (My Corner by Unistroy, «Мой уголок от „Унистроя“» — с англ.)). Истец обнаружил в аккаунте «Новадома» в Инстаграме три изображения проекта дома, разработанного специалистом My Corner by Unistroy. «Выберите, какой дом хотите построить»,— предлагает «Новадом» на своей страничке.

ООО «Лайк» зарегистрировано в Набережных Челнах. В 2017 году выручка компании, по данным kartoteka.ru, составила 967 тыс. руб., прибыль — 137 тыс. руб. Учредителем и руководителем предприятия является Ленар Галимов. «Новадом» занимается малоэтажным строительством под заказ в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Кировской области и Пермском крае.

ООО «Корнер» (My Corner by Unistroy, прежнее название — «Унидом») также занимается индивидуальным жилищным строительством. Через своего директора и учредителя Антона Корнилова компания аффилирована крупным казанским застройщиком «Унистрой»: господин Корнилов возглавляет ООО «АИ Менеджмент», которое управляет девелоперскими проектами «Унистроя». «Корнер» строит в пригороде Казани комплексы Bright Park, Garden, Bavaria. Согласно данным kartoteka.ru, в 2018 году ООО «Корнер» показало выручку в 12 млн руб. и нулевую прибыль.

В суде «Корнер» представила доказательства, что исключительные авторские права на оспариваемые изображения принадлежат именно ей. Проект был разработан в январе 2019 года, и его графическое изображение вместе с чертежами были размещены на официальном сайте компании. «Корнер» использует их в строительстве домов, говорится в материалах дела.

Представитель «Корнера» пояснил в суде, что изображение своего проекта на странице «Новадома» в Инстаграме истец обнаружил в мае 2019 года, после чего связался с конкурентом. В ответ из «Новадома» пришел шаблон договора строительного подряда, подрядчиком которого является ООО «Лайк». Представитель «Корнера» пояснил в суде, что между истцом и ответчиком отсутствуют какие-либо соглашения о передаче прав на использование спорных изображений и проектов, кроме того, «Новадом» опубликовал снимки проекта жилого дома без указания их авторства. В компании «Корнер» полагают, что таким образом причинен ущерб их деловой репутации, поскольку «достижение творческой деятельности истца используется в коммерческих целях ответчика при игнорировании авторских прав истца».

«Ответчик использует спорное изображение проекта жилого дома при осуществлении своей предпринимательской деятельности, что свидетельствует о том, что оно обладало для него определенной ценностью»,— пришел к выводу Арбитражный суд Татарстана. Он обязал «Лайк» выплатить «Корнеру» 100 тыс. руб. компенсации, удалить из аккаунта изображения проекта и опубликовать судебное решение о допущенном нарушении.

Суд вынес решение без участия представителя ответчика. Последний к настоящему времени не оспорил данное решение. Более того, как выяснил “Ъ”, он не знал о суде. Гендиректор «Новадома» Ленар Галимов в беседе с “Ъ” заявил, что ему ничего не известно об иске «Корнера»: «Пока ничего не могу комментировать, нам никаких претензий не приходило, будем разбираться».

В «Корнере» “Ъ” сказали, что уже сталкивались с подобными случаями, однако вопрос решался «в добровольном порядке, не доводя до суда».

Всего в Татарстане в этом году планируется ввести более 7,3 тыс. индивидуальных жилых домов (952,2 тыс. кв. м). В настоящее время в эксплуатацию введены 6862 дома (892 тыс. кв. м). По данным «Авито недвижимость», во втором квартале загородные дома в Татарстане подорожали на 10% — в среднем до 3,2 млн руб., коттеджи подешевели на 1%, их средняя стоимость составила 7,4 млн руб.

По мнению вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Руслана Садреева, главной тенденцией на республиканском рынке малоэтажного строительства является отток клиентов от частных застройщиков к крупным компаниям. «Переходят, потому что интересных земельных участков для самостоятельной застройки меньше: придется либо строить в поле без коммуникаций и соседей, либо платить на 15% дороже, но в организованном поселке. При использовании ипотечных кредитов выбор падает на последний вариант»,— отмечает господин Садреев.

К крупным игрокам рынка господин Садреев, в частности, относит и компанию «Корнер». Эксперт полагает, что подача «Корнером» иска связана не с конкурентной борьбой, а с защитой репутации. «Просто „Корнер“ показал, что такие варианты не проходят, и если ты пришел на рынок, то делай что-то свое»,— считает господин Садреев.

Александр Шакиров