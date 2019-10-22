Первоклассников успокоили скотчем

В системе образования Татарстана разгорелся очередной скандал. Родители ученика одной из школ Альметьевска пожаловались, что учительница во время урока заклеила их сыну рот скотчем. По данному факту в учреждении начались проверки прокуратуры и Следственного комитета. В управлении образования Альметьевского района заверили, что педагог, заклеившая рты ученикам, уже уволилась из школы.



Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану начало «доследственную проверку по факту противоправных действий учителя» школы №25 Альметьевска. По данным СУ, педагог «заклеила первокласснику 2012 года рождения рот скотчем». «О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родители ребенка. В ближайшее время следователем будут опрошены сотрудники школы, а также очевидцы происшествия. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы»,— сообщил “Ъ” старший помощник руководителя СУ Андрей Шептицкий.

По данным СУ, инцидент произошел еще 9 октября, но в соцсетях о нем стало известно лишь в минувшее воскресенье. В группе «Поборы в школах» появилось анонимное сообщение, что в Альметьевске учительница «заклеила скотчем рты первоклашкам за то, что они якобы разговаривали на уроке». Позднее один из пользователей «Вконтакте» Ильгиз Ахметшин признался, что речь идет о его сыне. «Эта учительница все еще работает, и другие мамаши за нее горой стоят, в том числе и мама второго мальчика, которому она заклеила рот скотчем»,— написал господин Ахметшин.

В управлении образования Альметьевска вчера заявили, что проводят свою проверку. Начальник управления Ирина Павловская подтвердила, что многие родители не хотят увольнения педагога. Однако затем госпожа Павловская сообщила, что учителя все-таки отстранили от работы, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ситуацией в школе заинтересовалась также прокуратура. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что проверку поручили провести альметьевскому городскому прокурору.

В последние годы это далеко не первый случай в татарстанских школах, когда учителя превышают свои полномочия. Год назад проверки прошли в одной из школ Бугульмы, где педагог назвала девятиклассника «скотиной» за то, что он написал на доске бранное слово, и пригрозила ему физической расправой. Власти отреагировали на инцидент после того, как в соцсетях появилась аудиозапись. Тогда в региональном министерстве образования признали инцидент «из ряда вон выходящим», сообщив, что учителя уже подвергли дисциплинарному взысканию.

В начале этого года в прессе широко обсуждался случай в школе №13 Набережных Челнов, где учителя не пустили ребенка в столовую. По итогам проверки прокуратура установила, что педагоги нарушили положение об организации школьного питания, создали конфликтую ситуацию и допустили некорректные высказывания в адрес учащегося, что противоречит нормам профессиональной этики и требованиям законодательства. Стоит отметить, что после этого инцидента власти попытались ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Кирилл Антонов