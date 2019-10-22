В Москве с 22 октября перекроют ряд улиц из-за торжественного марша

В Москве с 22 октября по 7 ноября будут перекрыты некоторые улицы из-за марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади. Об изменениях в городе сообщается на сайте мэра Москвы.
Список перекрытий:
- площадь Васильевский Спуск — 22, 24, 28 и 30 октября, 1 ноября с 14:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00;
- улица Ильинка от Новой до Красной площади — 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00;
- улица Варварка от Старой до Красной площади — 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00;
- одна полоса на Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской — 7 ноября с 08:00 до 12:00;
- одна полоса улицы Петровки от здания Большого театра до Театрального проезда — 7 ноября с 11:00 до 14:30.