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В Москве с 22 октября перекроют ряд улиц из-за торжественного марша

В Москве с 22 октября по 7 ноября будут перекрыты некоторые улицы из-за марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади. Об изменениях в городе сообщается на сайте мэра Москвы.

Список перекрытий:

  • площадь Васильевский Спуск — 22, 24, 28 и 30 октября, 1 ноября с 14:00 до 20:00, 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00;
  • улица Ильинка от Новой до Красной площади — 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00;
  • улица Варварка от Старой до Красной площади — 5 и 7 ноября с 06:00 до 13:00;
  • одна полоса на Моховой улице от Большой Никитской улицы до Тверской — 7 ноября с 08:00 до 12:00;
  • одна полоса улицы Петровки от здания Большого театра до Театрального проезда — 7 ноября с 11:00 до 14:30.
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