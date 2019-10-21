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Артем Усачев

Русфонд в Воронежской области

от
Русфонд
 
 

Требуется Ваша помощь

Артем Усачев
Артем Усачев
5 лет
миофибробластома – опухоль головного и спинного мозга, требуется лекарство на 4 месяца
Всего требуется — 498 500 рублей.
Когда сыну было три года, он стал жаловаться на боль в левой ноге. Мы связывали это с недавним падением с велосипеда, но боль усиливалась, вскоре Артем уже не мог ступить ногой. Пошли в поликлинику, оттуда – в областную детскую больницу. Диагноз нас шокировал: объемное опухолевое образование головного и спинного мозга. Подобрать эффективное лекарство Артему смогли в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Препарат ксалкори помог остановить рост опухолей и добиться их уменьшения. Но лекарство очень дорогое, из госбюджета не оплачивается, а купить его сами мы не в состоянии. Раньше нам помогал местный благотворительный фонд, теперь и там денег нет. Прошу, помогите!
Светлана Усачева, Лискинский район, Воронежская область
Фото Александра Китаева
«
Наталья Юдина, заведующая онкогематологическим отделением химиотерапии ВОДКБ №1 (Воронеж): «Артему необходима терапия противоопухолевым препаратом ксалкори (кризотиниб), который доказал высокую эффективность в лечении мальчика».

Как помочь

Информация о способах помощи Артему
на сайте Русфонда.

Реквизиты для помощи Артему Усачеву также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).
Если вы решите спасти Артема, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!


Вы помогли! Спасибо!

Мы помогаем помогать


Русфонд
Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».

Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.

Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.
Официальный сайт Русфонда: www.rusfond.ru


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