Требуется Ваша помощь

Артем Усачев

5 лет

миофибробластома – опухоль головного и спинного мозга, требуется лекарство на 4 месяца

Всего требуется — 498 500 рублей.

Когда сыну было три года, он стал жаловаться на боль в левой ноге. Мы связывали это с недавним падением с велосипеда, но боль усиливалась, вскоре Артем уже не мог ступить ногой. Пошли в поликлинику, оттуда – в областную детскую больницу. Диагноз нас шокировал: объемное опухолевое образование головного и спинного мозга. Подобрать эффективное лекарство Артему смогли в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Препарат ксалкори помог остановить рост опухолей и добиться их уменьшения. Но лекарство очень дорогое, из госбюджета не оплачивается, а купить его сами мы не в состоянии. Раньше нам помогал местный благотворительный фонд, теперь и там денег нет. Прошу, помогите!

Светлана Усачева, Лискинский район, Воронежская область

Фото Александра Китаева

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Наталья Юдина, заведующая онкогематологическим отделением химиотерапии ВОДКБ №1 (Воронеж): «Артему необходима терапия противоопухолевым препаратом ксалкори (кризотиниб), который доказал высокую эффективность в лечении мальчика».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Артему Усачеву также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи АртемуРеквизиты для помощи Артему Усачеву также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Артема, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

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Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.