В Казани планируют провести митинг против политических репрессий

Исполком Казани согласовал татарстанскому отделению «Яблока» проведение митинга против политических репрессий. Об это «Ъ-Казань» сообщили в партии. Акция запланирована 2 ноября в сквере Тинчурина и будет приурочена ко дню памяти жертв политических репрессий (отмечается 30 октября) и международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (отмечается 2 ноября).

Изначально партийцы подавали также заявку на проведение акции на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля, но исполком эту площадку не согласовал, заявив, что она занята другим мероприятием. По данному отказу глава отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин намерен обратиться в суд.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"