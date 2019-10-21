«Роснефть» обошла по выручке «Газпром» и, таким образом, возглавила рейтинг крупнейших российских компаний «Эксперт 400». В 2017 и 2018 годах «Роснефть» нарастила выручку в восемь раз — до 8 трлн руб. — и обошла на 14 млрд «Газпром». Как сообщили СМИ, такие показатели обеспечил стремительный рост последних десяти лет. В частности, «Роснефть» заключила два крупных контракта на поставку нефти с китайской CNPC и Sinopec. Еще одним успешным шагом был выкуп акций других предприятий — ТНК-ВР, «Башнефти» — и 49 % индийской нефтяной компании Essar Oil.

Гендиректором подразделения Apple в России стала Татьяна Ахматова, отвечавшая за продажи в России и странах СНГ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Назначение произошло в середине прошлой недели. Ахматова сменила на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего «Эппл Рус» с декабря 2017 года. По словам собеседников газеты, кардинальных изменений в работе компании на российском рынке не ожидается, так как назначение было сделано «изнутри».

Сбербанк намерен снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансирует банк с использованием эскроу-счетов. Самая низкая ставка — от 1% — будет по программе господдержки для семей с детьми. По программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка ставка составит от 3,3%, для остальных ипотечных программ с застройщиками — от 5,3%.