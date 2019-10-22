Дело завели в гаражи

Следствие предъявило 35летнему Михаилу Туватину обвинение в убийстве девятилетней жительницы Саратова Елизаветы. Резонансное убийство произошло 9 октября, однако в течение почти двух суток ребенок считался без вести пропавшим. В поисках девочки участвовали более 3 тыс. человек под руководством ПСО «Лиза Алерт». По подозрению в убийстве был задержан ранее неоднократно судимый Михаил Туватин. Он указал на гараж, в котором было обнаружено тело школьницы. Подозреваемый полностью признал вину.

Сотрудники следственного управления СКР по Саратовской области предъявили официальное обвинение жителю Саратова Михаилу Туватину. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как писал „Ъ“, ученица третьего класса МОУ «СОШ № 73» Елизавета в 7:30 вышла из дома одна и направилась к школе, но на занятия не попала. Поиски продолжались более суток. По данным саратовского отделения ПСО «Лиза Алерт», координировавшего действия волонтеров, в поисковой операции участвовали не менее 3 тыс. горожан.

Тело ребенка обнаружили 10 октября в одном из гаражей, мимо которых она ходила в школу. О том, где находится убитая девочка, сообщил 35летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в преступлении. На следствии Туватин заявил, что в момент, когда Лиза проходила мимо, он находился в гараже, который он самовольно захватил. С его слов, ребенок поинтересовался, его ли это гараж, он испугался разоблачения и задушил ее. Похороны школьницы состоялись в минувшее воскресенье в Петропавловском храме в Ленинском районе Саратова. Панихида прошла в отдалении от места проживания ребенка из соображений безопасности. На прощание пришли не менее 1 тыс. горожан.

На следующий день после задержания Михаил Туватин был арестован решением Энгельсского районного суда. Вчера Следственный комитет распространил эпизод следственного эксперимента, на котором подозреваемый рассказывает, как убивал ребенка.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Проводится ряд судебных экспертиз. При получении доказательств совершения обвиняемым других противоправных действий в отношении потерпевшей его действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ»,— отметили в региональном следственном управлении СКР.

В Следственном комитете отмечают, что Михаил Туватин был неоднократно судим за различные преступления, в том числе разбой и изнасилование. Последний срок, шесть с половиной лет, отбывал в колонии строгого режима № 17 в Энгельсе Саратовской области. В УФСИН по Саратовской области отмечали, что во время отбывания наказания Туватин находился на профилактическом учете из-за склонности к насильственным действиям сексуального характера, постоянно конфликтовал с другими заключенными.

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко говорил, что Михаил Туватин «склонен к обману, хитер и опасен, нуждается в ­контроле».

Председатель комиссии по безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты Саратовской области Владимир Незнамов считает, что преступление стало возможным в том числе из-за отсутствия взаимодействия между силовыми структурами. «Мне кажется, информация, которая поступает в правоохранительные органы из мест отбытия наказаний, не должным образом используется. Если бы полиция воспользовалась информацией, которую должны были передать из мест лишения свободы, надлежащим образом, вероятность того, что он совершил бы такое преступление, снизилась»,— считает господин Незнамов.

В ГУ МВД по Саратовской области отмечали, что после освобождения из мест лишения свободы Туватин находился на профилактическом учете. «Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, а также злоупотребление спиртными напитками не поступало, к административной ответственности он не привлекался»,— отметили в полиции.

Сергей Петунин