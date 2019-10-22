Киловатты просят помножить на ноль

В Саратове владельцев электромобилей просят освободить от транспортного налога. С соответствующей инициативой выступил депутат облдумы от ЛДПР Станислав Денисенко. Он считает, что это будет способствовать развитию современного вида транспорта и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. Депутаты расходятся в оценке инициативы, характеризуя ее как «интересную» и «популистскую». Эксперты отмечают, что рост количества электромобилей необходимо стимулировать развитием инфраструктуры, а не снижением ­налогов.

Депутат Саратовской областной думы Станислав Денисенко (ЛДПР) предлагает снизить ставку транспортного налога для автомобилей на электрической тяге (электромобилей) до 0 рублей. Соответствующую инициативу он внес в комитет по налогам и бюджету регионального парламента. Сейчас электрокары облагаются налогом по тому же принципу, что и автомобили с двигателем внутреннего ­сгорания.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан «в связи со стремлением автомобильной промышленности перейти на экологические виды транспорта».

Сейчас в Саратовской области зарегистрировано всего восемь электромобилей. По мнению Станислава Денисенко, для развития рынка таких транспортных средств необходимы меры государственной поддержки, к которым относятся налоговые льготы. «Принятие законопроекта позволит стимулировать развитие не только рынка электромобилей, но и будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры»,— считает автор законопроекта.

Станислав Денисенко уточнил, что инфраструктура для обслуживания электромобилей в регионе на сегодняшний день на нулевом уровне. «Стоимость этих транспортных средств на сегодняшний день достаточно высока. Как я узнавал у владельцев, они заряжают свои электрокары прямо от розетки в доме. Но как быть, если ты оказался в центре города, а заряд уже на исходе? В Саратове с этим ничего сделать нельзя,— пояснил господин Денисенко.— Но за электромобилями — будущее, и мы стремимся к тому, чтобы наш город поскорее стал экологически более чистым и приблизился к самым развитым городам».

Депутат облдумы Николай Семенец («Единая Россия») назвал инициативу коллеги «интересной». «Но нужно посмотреть мотивировку, нужно обратиться к опыту других регионов — успешен он или нет. Будем изучать»,— пообещал господин Семенец.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, где инициатива в настоящее время находится на рассмотрении, Николай Бушуев назвал законопроект популистским. «У этой инициативы нет перспектив. Гибридные автомобили и электрокары — это средство передвижения очень богатых людей. То, что мы освободим их от транспортного налога, фактически ни на что не повлияет. Перспективы у этой инициативы появятся только, если мы изыщем возможности установить зарядные устройства, от которых могли бы подпитываться не только электрокары, но и мопеды, мотоциклы, скутеры, хотя бы на одной улице. Но это не сейчас, не через год и даже не через три»,— ­пояснил он.

По словам господина Бушуева, предложение имеет смысл вводить тогда, когда электромобилями начнет интересоваться большее количество граждан с меньшим уровнем дохода, а пока они стоят дорого, интерес к ним небольшой.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что увеличить количество электротранспорта в регионе можно за счет развития инфраструктуры для заправки и обслуживания. «Если ее недостаточно, то понятно, что это снижает интерес покупателей к его приобретению гораздо в большей степени, чем необходимость платить налог. Заправочные станции для электромобилей должны быть расположены на большинстве дорог региона, и если говорить об экологии, то логично, что получать электроэнергию они должны из соответствующих источников»,— считает он. «Когда граждане и компании увидят, что на дорогах регионах стало больше электротранспорта, есть необходимая инфраструктура для его эксплуатации и обслуживания, то тогда и станут больше приобретать его, возможно, что тогда и следует отменить транспортный налог для него»,— полагает господин Баранов.

Марина Ковалева