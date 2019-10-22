«Локомотив» пошел своим путем

В центральном матче недели в первенстве Единой лиги ВТБ встречались два представителя России в Кубке Европы: «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Обе команды достаточно тяжело входят в сезон и уже успели огорчить своих болельщиков осечками. Как на внутренней, так и на европейской аренах. Но очные противостояния краснодарского и казанского клубов по традиции складываются бодро вне зависимости от того, каковы их турнирные перспективы. Не стал исключением и субботний матч. По его ходу лидер менялся девять раз, но в конце сильнее все же оказались краснодарцы. «Локомотив» победил со счетом 86:77.

«Локомотив» и УНИКС, встречи которых, так повелось, принято именовать битвой «Баскет-Холлов», в нынешнем сезоне играли так, словно сговорились повторять все друг за другом. Обе команды уже во втором туре регулярки Единой лиги ВТБ удивили, уступив пусть и крепким, но все же середнякам — «Астане» и «Калеву». В Кубке Европы и казанцы, и краснодарцы стартовали с поражений, которые, правда, потом «закрыли» двумя победами. Но как бы ни было у «Локомотива» и УНИКСа после пяти матчей набралось по две осечки. Многовато для столь амбициозных клубов. Но в субботу, волею составителей календаря «регулярки» Единой лиги ВТБ, казанцам и краснодарцам предстояло прервать эту игру в повторялки.

Впрочем, ее команды с успехом заменили на игру в догонялки. Ведь в общей сложности лидер в этой встрече менялся девять раз. И можно только догадываться какой запас эмоций израсходовали болельщики, собравшиеся на трибунах в Краснодаре.

Им бы, наверное, хотелось хоть какой-то, пусть и кажущейся, предсказуемости хотя бы на ближайшие пару минут. Вместо этого они получили взбесившиеся качели.

Но вряд ли кто-то из них станет жаловаться. Ведь матч действительно получился сильным.

Сильным было его начало, в котором Алекс Тайюс играл за всю Казань и быстренько набрал 8 очков (всего на счету УНИКСа к тому моменту было 10), позволив своей команде вырваться вперед. Сильными были Джонни О’Брайант и Алан Уильямс, отреагировавшие на рывок Тайюса своими бросками, и вернувшие хозяевам лидерство. Мощно смотрелся весь «Локомотив», выдавший во второй четверти рывок 10:2 и ушедший на перерыв, имея в активе девятиочковый отрыв. УНИКС при этом, казалось, уже немного плыл, и хозяевам оставалось только дожать соперника.

Но перерыв все поставил с ног на голову. Что говорил своим игрокам Димитрис Прифтис, доподлинно неизвестно. Но очевидно, что-то очень бодрящее и разумеется сильное.

Настолько, что после перерыва УНИКС принялся бить хозяев. Джамар Смит и Эрик Макколум, которых «Локомотив» на протяжении 20 минут вполне успешно сдерживал, все-таки вырвались на простор, и быстренько соорудили три точных трехочковых на двоих.

Следом Артем Клименко набрал еще два очка и от перевеса «Локомотива» ничего не осталось. И вплоть до конца третьей четверти команды демонстрировали совершенно равную игру. Очевидно было, что победит тот у кого окажутся крепче нервы. В этот раз это был «Локомотив», выдавший рывок (9:3) начатый Уиллом Камингсом и завершенный Виталием Фридзоном. Этот рывок и предопределил победу «Локомотива» со счетом 86:77.

«Тяжелый матч против хорошего соперника. Мы отлично провели первые 20 минут и полностью выключили из игры Смита и Макколлума, но в третьей четверти лидеры гостей заиграли на полных оборотах, забрасывали невероятные мячи. Возможно, этот отрезок мог бы уничтожить нашу команду, но я очень рад, что мы сумели сохранить концентрацию и горд за игроков, которые показали отличную игру в решающие минуты встречи и выиграли этот важнейший матч»,— отметил после игры главный тренер «Локомотив» Лука Банки.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» идет на пятом месте в «регулярке». Что касается УНИКСа, то он лишь девятый. Ну а лидируют, по-прежнему, «Химки». Единственная команда еще не знавшая поражений в розыгрыше этого сезона.

Арнольд Кабанов