Инвесторы охладели к индейке

У ВЭБ.РФ возникли сложности с продажей некогда второго производителя индейки в стране ГК «Евродон». Банк планировал выручить за актив около 10 млрд руб., но потенциальные интересанты, среди которых группа «Черкизово» и ГК «Дамате», были готовы к сделке только с дисконтом более 50%. Теперь «Евродон» может отойти Россельхозбанку (РСХБ). Ключевые игроки сами наращивают производство индейки, и продать им актив по приемлемой для банка цене будет сложно.

О том, что процесс продажи «Евродона» потенциальным инвесторам остановился, сообщили два источника “Ъ” на рынке. Продавец — ВЭБ.РФ — отказал всем интересантам, сославшись на низкую предложенную цену, объясняет один из собеседников “Ъ”. «Евродон» был вторым по объему производителем индейки в России после ГК «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. По данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении (259,08 тыс. тонн). В конце 2018 года по итогам корпоративного конфликта с основателем «Евродона» Вадимом Ванеевым контроль над этим бизнесом получил ВЭБ.РФ — основной владелец и кредитор группы. После оптимизации производства банк хотел продать актив стратегическому инвестору. Определиться с покупателем ВЭБ.РФ планировал еще весной 2019 года.

Близкий к ВЭБ.РФ источник “Ъ” ранее говорил, что банк хотел выручить за «Евродон» около 10 млрд руб. По данным собеседников “Ъ”, знакомых с ходом продажи, активом интересовались «Дамате», группа «Черкизово» семьи Михайловых (выпускает индейку под брендом «Пава-Пава»), а также ставропольская группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова. «Евродон» планировалось продать инвестору, предложившему максимальную цену. Но, по данным источника “Ъ”, интересанты предложили за актив не более 4 млрд руб.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что более 50% — слишком высокий дисконт для «Евродона», нормальным был бы уровень 10–30%. «Либо инвесторы пытаются сбить цену, либо у актива есть какие-то проблемы»,— отметил он. Потенциальные покупатели понимают, что это непрофильный актив для ВЭБа, поэтому и запросили такой дисконт, согласен старший советник Bain & Company Игорь Бучацкий.

По словам источника “Ъ”, теперь «Евродон» может быть передан РСХБ. ВЭБ.РФ ведет переговоры о передаче прав требований по кредитам «Евродона» РСХБ, подтвердили “Ъ” в госкорпорации. Там считают правильным консолидировать активы на специализированном институте, где сосредоточена основная компетенция государства в финансировании сельского хозяйства. В РСХБ также подтвердили, что ведут переговоры о покупке требований к «Евродону» для дальнейшего возобновления производства индейки на предприятиях группы. Окончательного решения пока не принято, подчеркнул представитель ВЭБ.РФ.

Как объясняет источник “Ъ” на рынке, действующим игрокам проще построить собственные новые площадки, которые будут организованы по их стандартам, а не по нормативам «Евродона». Группа неоднократно сталкивалась со вспышками птичьего гриппа с декабря 2016 года: всего погибло более 1,5 млн голов, а убытки превысили 2,5 млрд руб. По прогнозам Agrifood Strategies, в 2019 году объем российского рынка мяса индейки вырастет примерно на 30%, до 340 тыс. тонн. «Дамате» планирует за два года увеличить мощности по производству индейки в 1,5 раза, до 155 тыс. тонн в год. В «Черкизово» заявили “Ъ”, что, поскольку ситуация с покупкой «Евродона» остается неопределенной, группа решила расширить проект по выпуску индейки примерно на 50%, до более 80 тыс. тонн в год. В «Дамате» и «Ресурсе» отказались от комментариев.

Управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков отмечает, что ВЭБ в среднем получает более 100 млрд руб. субсидий в год, а успешная продажа «Евродона» за 10 млрд руб. и рефинансирование хотя бы части его долга перед ВЭБом в коммерческом банке позволили бы существенно сократить объем господдержки. В целом, отмечает он, продажа непрофильных активов у банков в России сегодня идет непросто, даже если сам же банк предоставляет кредит покупателю.

Анатолий Костырев